تطلق منظمة مراسلون بلا حدود، بالتعاون مع منصة “آفاز”، حملة إعلامية عالمية غير مسبوقة الاثنين، الأول من أيلول، احتجاجًا على قتل الجيش الإسرائيلي للصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي تحرك عالمي غير مسبوق، ستُعطل ما يقرب من 200 وسيلة إعلامية من 50 دولة صفحاتها الأولى وصفحاتها الرئيسية وبرامجها الإذاعية في آنٍ واحد، للمطالبة بإنهاء قتل الصحفيين في غزة، والدعوة إلى وصول الصحافة الدولية إلى القطاع.

ولأول مرة في التاريخ الحديث، ستُنسق غرف الأخبار في جميع القارات احتجاجًا تحريريًا واسع النطاق.

وسيُقام هذا التحرك – الذي تُنسقه منظمة مراسلون بلا حدود (RSF) وحركة الحملات العالمية Avaaz والاتحاد الدولي للصحفيين، يوم الاثنين.

وستُصدر الصحف المطبوعة صفحات رئيسية مُعتمة تحمل رسالة صارخة.

وستُوقف محطات البث والإذاعة برامجها مؤقتًا ببيان مشترك، وستُحجب وسائل الإعلام الإلكترونية صفحاتها الرئيسة أو لافتاتها تضامنًا، كما يشارك أيضًا محررون ومراسلون وصحفيون آخرون.