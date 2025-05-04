ما تزال تصدر النتائج تباعا في مختلف مناطق محافظة جبل لبنان مترافقة مع مفرقعات نارية بالتزامن مع فرز أصوات الانتخابات.

وأظهرت النتائج الأولية فوز عدد من المخاتير وتقدّم لوائح انتخابية في عدد من البلديات.

الحازمية

فوز لائحة "الحوار والقرار" برئاسة جان الاسمر في الحازمية، وهي المدعومة من حزبي "الكتائب" و"القوات اللبنانية".

الحدت

فوز لائحة جورج عون في الحدت بكامل اعضائها الـ 18.

حارة حريك

فوز لائحة “تجمع عائلات حارة حريك” الاختيارية المدعومة من النائب آلان عون بالكامل وسقوط جميع مرشحي التيار الوطني الحر.

جبيل

النتائج الأولية تشير إلى فوز لائحة جبيل أحلى المدعومة من النائب زياد حواط والقوات اللبنانية.

بلدة التعزانية

وقد أعلنت ماكينة القوات الانتخابية فوز اللائحة البلدية الكاملة المدعومة من “القوات اللبنانية” في بلدة التعزانية، برئاسة ربيع أبي منصور، في مواجهة لائحة “التيار الوطني الحر” التي ترأسها رئيس البلدية الحالي أنطوان أبي منصور.

التيار الوطني

و أعلنت الماكينة الإنتخابية لـ”التيار الوطني الحر” فوز: جهاد باسيل عن المقعد الاختياري في معراب، جوزف نصور عن المقعد الاختياري في طبرجا، يعقوب مراد عن المقعد الاختياري في مرادية، ادمون ايي شقرا عن المقعد الاختياري في كفرعميه، نجيب نصار عن المقعد الاختياري في عين كسور، ريشار الخوري عن المقعد الاختياري في سوق الغرب، ميشال ابي سعد عن المقعد الاختياري في سلفايا، جورج عيد و بيار اميل في مخترة منصورية بحمدون.

الشوف

وأعلنت الماكنة الإنتخابية لـ "التيار الوطني الحر" فوز "المخاتير الملتزمين في التيار والمدعومين منه في الشوف وهم: جورج نجيم في معاصر الشوف، مجد المعوش: هيكل عون وجانيت أبي ناصيف.

عرمون

فوز اللّائحة البلديّة في عرمون برئاسة صخر عازار المدعومة من القوّات اللّبنانية

الشبانية

فوز اللائحة التي يرأسها كريم سركيس بكامل أعضائها في الشبانية

قرطبا

لائحة "قرطبا بتستاهل" تفوز في الانتخابات البلدية في قرطبا.

جونيه

لائحة "نهضة جونية" برئاسة فيصل افرام تحصد 67 في المئة من الأصوات مقابل 33 في المئة للائحة "جونيتنا"

الدكوانة

فوز اللائحة التي يرأسها أنطوان شختورة في الدكوانة بالكامل

شحيم

كما فاز كلّ من غالب عويدات ومصطفى يونس و شوقي عبد العال الحجار و محمد علي الحجار وفريد محمد الحجا بعضوية المجلس الاختياري في شحيم، من أصل 18 مقعداً اختيارياً.

سوق الغرب

فوز اللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر في سوق الغرب (قضاء عاليه) بالكامل.

مزبود

فوز لائحة وحدة مزبود برئاسة مروان أحمد شحادة ومحمد خضر سيف الدين في بلدة مزبود (قضاء الشوف).

بحمدون المحطة

فوز اللائحة البلدية في بحمدون المحطة (قضاء عاليه) برئاسة شادي متى كاملة.

عاليه

فوز اللائحة التي يرأسها فادي غريزي في بتاتر في عاليه

لوائح التنمية والوفاء

فوز لوائح "التنمية والوفاء" في بلدات الجية وجون والوردانية (قضاء الشوف).

كترمايا

وما يزال الفرز مستمرا في بلدة كترمايا