وكالة الأنباء المركزية - حيث يولد الخبر
- تأسست وكالة الأنباء المركزية عام 1982- لبنانية- مستقلة.
- تغطي الاخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر شبكة واسعة من المندوبين والمراسلين في الداخل والخارج.
- تشكل وسيلة رئيسية لنقل الخبر ومرجعا اعلاميا اساسيا.
تنشر الأخبار يومياً عبر الموقع الإلكتروني وعبر نشرة مطبوعة.
- تغطي الأخبار الخاصة بالمشتركين.
- تؤمن خدمة علاقات عامة للمشترك.
- تواكب الأخبار والأحداث المهمة التي قد تعني المشترك مباشرة أو غير مباشرة.
ثوابت الوكالة
- الشفافية
- الموضوعية
- الدقة في نقل الخبر