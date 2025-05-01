وكالة الأنباء المركزية - حيث يولد الخبر

- تأسست وكالة الأنباء المركزية عام 1982- لبنانية- مستقلة.

- تغطي الاخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر شبكة واسعة من المندوبين والمراسلين في الداخل والخارج.

- تشكل وسيلة رئيسية لنقل الخبر ومرجعا اعلاميا اساسيا.

تنشر الأخبار يومياً عبر الموقع الإلكتروني وعبر نشرة مطبوعة.

- تغطي الأخبار الخاصة بالمشتركين.

- تؤمن خدمة علاقات عامة للمشترك.

- تواكب الأخبار والأحداث المهمة التي قد تعني المشترك مباشرة أو غير مباشرة.

ثوابت الوكالة

- الشفافية

- الموضوعية

- الدقة في نقل الخبر