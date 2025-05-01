نود منك أن تدرك نوعية المعلومات المحددة لهويتك ("المعلومات") التي يتم جمعها عبر المواقع ‏الإلكترونية التي تديرها شركة الفجر للصحافة (ش.م.م.) ("نحن" أو ضمير جماعة المتكلمين "نا") ‏وكيفية كشفها فيما بعد.

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يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني دون إعطائنا أي معلومات عنك،‎ ‎وإذا كان يشترط عليك ‏التسجيل لاستخدام أحد خصائص الموقع أو إن كنت ترغب في التواصل مع شركة الفجر للصحافة بشأن ‏منتجاتها و/أو خدماتها، يجوز لك إدخال معلومات عنك في الموقع،‎ ‎ويجوز لك تحديث بيانات ‏الاتصال الخاصة بك عبر الإنترنت متى أمكن،‎ ‎وإلا يكون عليك الاتصال شركة الفجر للصحافة على رقم ‏الهاتف المحدد لذلك الغرض،‎ ‎علمًا بأنه سيتم التعامل مع أي معلومات تزودنا بها بما يتوافق ‏و"ضمان الخصوصية الذي تقدمه شركة الفجر للصحافة لعملائها". ‏

قد يختار الأفراد من غير عملاء الشركة ممن تصلهم رسائل إلكترونية ترويجية عن منتجات ‏الشركة وخدماتها عدم استلام ("التوقف عن استلام") المزيد من الرسائل،‎ ‎وإذا توقفت عن استلام ‏المزيد من الرسائل الإلكترونية، فسوف نحتفظ بعنوان بريدك الإلكتروني لأغراض تلبية طلبك فقط. ‏

ومن أجل تقديم خدمة أفضل، قد نقوم باستخدام "ملفات تعريف الارتباط" التي قد نعدها أو تقوم ‏شركة أخرى بإعدادها لنا،‎ ‎وملف تعريف الارتباط هو بعض المعلومات التي يخزنها الموقع ‏الإلكتروني على متصفح الويب الخاص بك والتي يمكن استردادها وقراءاتها فقط على نفس الموقع،‎ ‎وعادةً ما نستخدم ملفات تعريف الارتباط للأغراض الإدارية وتحسين تجربتك على شبكة الإنترنت،‎ ‎فعلى سبيل المثال، قد نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتتبع عددٍ من زوار موقعنا أو حتى يتسنى لنا ‏تقديم معلومات متعاقبة لك على موقعنا،‎ ‎ويمكنك ضبط متصفح الويب خاصتك لإبلاغك عند ضبط ‏ملفات تعريف الارتباط أو لمنع ضبطها. ‏

تجمع شركة الفجر للصحافة معلومات عن العملاء من خلال الطلبات التي تستلمها ومن مصادر أخرى،‎ ‎وإذا ‏كنت عميلاً للشركة، فسوف تجد المزيد من التفاصيل بشأن المعلومات التي نقوم بجمعها وكيفية ‏إفشائها في إشعار الخصوصية خاصتنا الذي يُقدم لك عند فتح الحساب.‏

إذا كنت ترغب في مراجعة المعلومات المقدمة على الطلبات الإلكترونية، يمكنك الاتصال بنا لطلب ‏نسخة من معلومات حسابك الشخصي الذي زودتنا بها من خلال أرقام خدمة العملاء خاصتنا،‎ ‎غير ‏أنه قد تفرض رسوم معينة على بعض المعلومات المطلوبة،‎ ‎كما يمكن للعملاء مراجعة بيانات ‏الاتصال وتغييرها مثل العنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني عن طريق التوقيع على ملفاتهم ‏الشخصية وتحديثها،‎ ‎ولحماية خصوصيتك، يطلب إثبات الهوية أو أي تحقيق آخر في أي وقت تقوم ‏فيه بالاتصال بنا. ‏

نحصل على المعلومات التي نجمعها عنك من أحد المصادر التالية:

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المعلومات التي نستلمها منك على الطلبات أو غيرها من النماذج مثل اسمك وعنوانك ورقم هاتفك.

المعلومات بشأن معاملاتك معنا أو مع الشركات التابعة لنا أو الجهات الأخرى غير التابعة لنا والنشاط الحسابي.

قد تقوم شركة الفجر للصحافة بتبادل المعلومات مع العديد من أنواع الكيانات بما فيها الجهات التابعة الأخرى ‏والجهات الأخرى غير التابعة وذلك على النحو الوارد أدناه. ‏

قد نقوم بتغيير سياسة الخصوصية عبر الإنترنت من حين لآخر،‎ ‎ويشير تاريخ سريان هذه السياسة ‏لآخر مرة تم مراجعة السياسة أو تغييرها جوهريًا وذلك على النحو الوارد أدناه،‎ ‎وبالتحقق من ‏تاريخ السريان الوارد أدناه تتاح لك فرصة تحديد ما إن كان تم إدخال أي تغييرات منذ آخر مرة ‏اطلعت فيها على هذه السياسة أم لا.‏



