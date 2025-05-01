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May 1, 2025 10:58 PM
ليبرمان: لا يمكن لإسرائيل أن تقف صامتة أمام مذبحة رهيبة ضد الدروز في سوريا
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May 1, 2025 10:56 PM
صحيفة طهران تايمز: المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عرقل المفاوضات بضغط من الترويكا الأوروبية
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May 1, 2025 10:52 PM
التقدمي الاشتراكي يعلن التوصّل إلى اتفاق سلمي في جرمانا
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May 1, 2025 10:47 PM
ترامب يهدد بعقوبات على من يشتري النفط الإيراني
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May 1, 2025 10:38 PM
وزير الخارجية الفرنسي: بوتين هو العائق الوحيد أمام السلام في أوكرانيا
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May 1, 2025 10:34 PM
الحجار: لا صدام مع حزب الله ولم يُطرح أي جدول زمني لنزع سلاحه
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May 1, 2025 10:29 PM
التحالف الخماسي يؤكد دعمه للائحة "نهضة جونية" وفرام: عرس إنمائي بعيد عن السياسة
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May 1, 2025 10:14 PM
الحجار: هناك حديث جدّي اليوم حول عودة النازحين السوريين إلى بلدهم
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May 1, 2025 10:13 PM
تعميم صورة مفقود يعاني من اضطرابات نفسيّة
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May 1, 2025 10:11 PM
ترامب يعلن تعيين مارك روبيو مستشارا للأمن القومي بالوكالة
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May 1, 2025 10:07 PM
مؤتمر في نقابة المحامين يؤكد ضرورة تحديث التشريعات ومواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي
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May 1, 2025 9:57 PM
مسعد بولس: على الجيش اللبناني القيام بمهامه على كامل الأراضي وليس جنوب الليطاني فقط
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May 1, 2025 9:43 PM
تأجيل اعتصام رابطة الاساتذة المتعاقدين المقرر غدا بعد وعود رسمية من وزارة التربية
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May 1, 2025 9:35 PM
الحجار: لم تطرح جداول زمنية لموضوع سلاح الحزب ولكن يجري الحديث فيه داخل مجلس الوزراء وهناك تضامن كامل من الحكومة ووعي لما يجري في البلد
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