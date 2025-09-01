أصدرت واشنطن قرارًا بتعليق شامل للموافقات على جميع أنواع التأشيرات تقريبًا لحاملي جوازات السفر الفلسطينية، وفقًا لما قاله مسؤولون أميركيون لصحيفة "نيويورك تايمز".

وتتجاوز السياسة الجديدة القيود التي أعلنها المسؤولون الأميركيون أخيرًا على تأشيرات الزيارة للفلسطينيين من قطاع غزة.

ويأتي القرار امتدادًا لإعلان وزارة الخارجية الأميركية، أنّها لن تصدر تأشيرات لكبار المسؤولين الفلسطينيين الراغبين في حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، وستلغي التأشيرات التي منحت سابقا.

وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيمنع من دخول الولايات المتحدة.

