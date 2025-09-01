9:51 AMClock
مستوى قياسي جديد للذهب

سجل الذهب أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر، مستفيداً من زيادة الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة هذا الشهر، بينما ارتفعت الفضة فوق 40 دولارا للأوقية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن.
 
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 في المئة إلى 3475.72 دولاراً، مسجلاً أعلى مستوى منذ 23 نيسان. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.9 في المئة إلى 3546.10 دولاراً.

