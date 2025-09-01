أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن الوضع في فرنسا لا يستدعي تدخّل صندوق النقد الدولي حالياً، لكنها شددت على أن أي خطر لسقوط حكومة في منطقة اليورو يبقى “مقلقاً”.

وفي مقابلة مع إذاعة “راديو كلاسيك”، أوضحت لاغارد أن فرنسا تحتاج إلى انضباط مالي أكبر، مشيرة إلى متابعتها الدقيقة لفروق أسعار السندات الفرنسية، في ظل التوترات السياسية الناتجة عن إعلان رئيس الوزراء فرانسوا بايرو إجراء تصويت على الثقة في 8 أيلول، بعد طرح خطط لخفض الميزانية عام 2026.

التطورات انعكست على أسواق الأسهم والسندات الفرنسية، فيما حذّرت لاغارد من أن انهيار حكومة في منطقة اليورو قد يثير مخاطر جدية، مؤكدة في المقابل أن النظام المصرفي الفرنسي ليس مصدر تهديد مباشر، وأن وضعه أقوى مما كان عليه خلال أزمة 2008.