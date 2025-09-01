أدان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بشدة حملة اعتقالات جديدة نفذتها جماعة الحوثيين، الأحد، طالت ما لا يقل عن 11 موظفاً من موظفي الأمم المتحدة في صنعاء والحديدة، تزامناً مع اقتحام مقرات أممية والاستيلاء على ممتلكاتها.

وقال غروندبرغ في بيان صادر عن مكتبه إن هذه الاعتقالات تضاف إلى 23 موظفاً أممياً لا يزالون رهن الاحتجاز منذ أعوام، بينهم معتقلون منذ 2021 و2023، فضلاً عن موظف توفي أثناء احتجازه مطلع العام الجاري.

وأكد أن مثل هذه الإجراءات “تعيق بشدة الجهود الإنسانية ومساعي السلام في اليمن”، وتشكل “انتهاكاً لسلامة وكرامة موظفي الأمم المتحدة”.