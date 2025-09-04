ذكر مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي أف زد) أن زلزالاً قوّته 6.2 درجات هزّ شرق أفغانستان اليوم الخميس.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

وواصل عمّال الإنقاذ جهودهم لانتشال الجثث من تحت أنقاض المنازل التي دمّرتها الزلازل في أفغانستان هذا الأسبوع، في حين ينفد الوقت أمام الناجين الذين يواجهون مستقبلاً قاتماً مع تحذير وكالات الإغاثة العالمية من تناقص الأموال المخصصة للغذاء والمأوى والأدوية.

وقالت حكومة "طالبان" إنَّ عمليات البحث استمرت حتى وقت متأخر من أمس الأربعاء في المناطق الجبلية الشرقية التي ضربها الزلزال، إذ تم انتشال المزيد من الجثث، مضيفةً أن عدد القتلى تجاوز 1457 لكن لم يتم إحصاء العدد بدقة حتى الآن.