انتقد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، تحركات بعض الدول الغربية للاعتراف بدولة فلسطينية، مؤكدا أنه سبق أن حذرها من أن إسرائيل قد ترد بخطوة ضم الضفة الغربية.

وقال روبيو، خلال حديثه للصحفيين في الإكوادور، إنه لن يعلق على النقاشات الدائرة داخل السياسة الإسرائيلية بشأن ضم الضفة الغربية، لكنه شدد على أن ما يجري كان متوقعا بشكل كامل.

وأوضح أن واشنطن أبلغت هذه الدول قبل اعترافها المحتمل أن الدولة الفلسطينية لن ترى النور عبر مؤتمرات صحفية أو قرارات أحادية، بل عبر مفاوضات مباشرة، محذرا من أن هذه الخطوات قد تدفع إلى إجراءات متبادلة وتعرقل أي مساع لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكد روبيو أن تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية شجع حركة “حماس” في غزة، مشيرا إلى أن اليوم الذي أعلنت فيه فرنسا موقفها بشأن الدولة الفلسطينية، انسحبت “حماس” من طاولة المفاوضات.