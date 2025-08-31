Aug 31, 2025 1:05 PMClock
دوليات
  • Plus
  • Minus

ترامب يطلق رسالة غامضة: لا شيء يمكنه أن يوقف ما هو قادم

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" رابطا يؤدي إلى منشور على منصة "إكس" يحتوي على صورة شخصية له مصحوبة بتعليق غامض. وجاء في التعليق: "العالم سوف يفهم قريبا. لا شيء يمكنه أن يوقف ما هو قادم".

جدير بالذكر أن ترامب لم يقدم أي تفسير أو تعليق إضافي حول سبب مشاركته لهذا المنشور أو حول المعنى المقصود من العبارة المنشورة.


وتظهر في الصورة التي تم تداولها الرئيس الأمريكي واقفا بوضعية مميزة حيث تظهر ذراعاه نصف ممدودتين مع رفع راحتي يديه إلى الأعلى، فيما يظهر كوكب الأرض بشكل واضح خلف خلفية الصورة.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o