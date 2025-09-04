أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الصراع مع أوكرانيا سيستمر في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع كييف.

وأضاف بوتين، في مؤتمر صحفي عقد في ختام زيارته التي استمرت 4 أيام إلى الصين: “إذا لم ننجح في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، فسوف نحقق أهدافنا بالوسائل العسكرية”.

وجدد بوتين، البالغ من العمر 72 عاما، ثقته في تحقيق النصر في بكين، قائلا إن القوات الروسية تتقدم بنجاح في جميع جبهات القتال، مضيفا أن احتياطيات القوات الأوكرانية قد استُنزفت.

كما شكك الرئيس الروسي مجددا في شرعية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتفاوض، مكررا حجته بأن ولاية زيلينسكي الدستورية انتهت العام الماضي.