المركزية - قالت وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان: "هذا هو لبنان وهذه هي بيروت، الشباب والرياضة، لقد نجحنا في إيصال الرسالة، بأن الرياضة ليست فقط للمنافسة بل هي ثقافة وقيمة وخصوصا لدى الشباب".

كلام بايراقداريان جاء خلال النسخة الرابعة والأخيرة من مهرجانات "الرياضة للجميع ٢٠٢٥"، التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة عصر الاحد، في واجهة بيروت البحرية، في ختام سلسلة بدأت في صور ومرّت بجونيه وعاليه، بالتعاون مع شركة "سبورتس مانيا".

أضافت: "أردنا الانفتاح على المناطق وبدأنا من صور ثم جونيه وعاليه واختتمنا في بيروت، وبرهنا ان الرياضة تجمع وتوحد، وقد أثبتنا للجميع ان الوزارة قريبة من الناس ولا تعمل بعيداً عنهم بل من اجلهم".

حضر الى الوزيرة بايراقداريان، وزير الاقتصاد عامر البساط والنائبان فؤاد مخزومي وهاغوب ترزيان ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان، شخصيات سياسية وبلدية واجتماعية ورياضية، والآلاف من الشابات والشبان والحضور من مختلف الأعمار.

استهل الحدث بالنشيد الوطني عزفته الفرقة الموسيقية في مفوضية بيروت لـ "الكشاف المسلم".

شارك في "حدث بيروت" اتحادات البيتانك والوشو - كونغ فو والغولف والملاكمة والركبي يونيون والايكيدو والرقص الرياضي والرياضات التقليدية الشعبية والفوت نت والكيوكوشنكاي والبيبي فوت والتايكواندو والتنس ورياضات المهارة والشطرنج والشطرنج الصيني والجمباز وألعاب القوى وكمال الأجسام والتربية البدنية والمواي تاي والجودو.

شارك نحو ٤٠٠ شابة وشاب من ١٥ جمعية للكشافة و٣ جمعيات للمرشدات والدليلات، تقدمهم ممثلو اتحاد "كشاف لبنان"، وهي جمعيات المسلم والجراح والرسالة الإسلامية والمبرات والهومنتمن والليسيه ناسيونال والمريمي والتنمية الوطنية والانوار والمشاريع والمقاصد والوطني والعنفوان والغد والإغاثة، ومرشدات المشاريع والمبرات والجرّاح.

كان الجيش حاضراً كعادته في مختلف الأنشطة، واستقطبت عروض الدرفت للنادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL) الأنظار، واستعرضت سفارة الهند في لبنان في رياضة اليوغا، وقدّمت عروض جميلة لجمعيات الإعاقة الفكرية.