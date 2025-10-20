تُوّج منتخب المغرب بلقب كأس العالم تحت 20 سنة للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه المستحق على منتخب الأرجنتين بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية، ليحقق إنجازاً تاريخياً غير مسبوق في مسيرة كرة القدم المغربية والعربية.

وبعث ملك المغرب محمد السادس، الاثنين، ببرقية تهنئة إلى أعضاء المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة، بمناسبة تتويجه بكأس العالم للشباب 2025.

وجاء في البرقية الملكية: “فقد تتبعنا بابتهاج بالغ واعتزاز عميق مساركم البطولي الذي توّجتموه بظفركم عن جدارة واستحقاق بكأس العالم لأقل من 20 سنة (نسخة تشيلي 2025)”.