أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس إن الصين لا تستهدف أي طرف ثالث أثناء تطوير العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى، ردا على تعليق الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الصين وروسيا وكوريا الشمالية تتآمر ضد الولايات المتحدة.



وفي منشور موجه إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ عبر منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي بالتزامن مع انطلاق عرض عسكري ضخم في بكين أمس الأربعاء، سلط ترامب الضوء على الدور الأمريكي في مساعدة الصين لضمان حريتها خلال الحرب العالمية الثانية.