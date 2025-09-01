دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ اليوم، إلى "معارضة عقلية الحرب الباردة وسياسة الترهيب في العلاقات الدولية"، خلال افتتاح قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين في شمال البلاد، في حضور حوالى 20 من قادة منطقة أوراسيا، بحسب "فرانس برس".

ودعا إلى "نظام عالمي قائم على العدالة"، وقال: "يجب علينا تعزيز منظور تاريخي للحرب العالمية الثانية ومعارضة عقلية الحرب الباردة ومواجهة الكتل وسياسات الترهيب".

وانطلقت القمة الأحد في تيانجين قبل أيام من عرض عسكري ضخم يقام في العاصمة بكين لمناسبة مرور 80 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية.

وتضم منظمة شنغهاي للتعاون 10 دول أعضاء هي الصين والهند وروسيا وباكستان وإيران وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وبيلاروس، و16 دولة بصفة مراقب أو شريك، وتمثّل قرابة نصف سكان العالم و23,5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وهي تقدم على أنها قوّة موازنة لحلف شمال الأطلسي (الناتو). وتضمّ بلدانها كمّيات كبيرة من مصادر الطاقة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل صباح امس، بحسب وسائل الإعلام الرسمية الروسية والصينية.