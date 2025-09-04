أفادت شبكة "الجزيرة" بأنّ وزارة الخارجية الأميركية أصدرت تحذيراً جديداً للمواطنين الأميركيين بعدم السفر إلى عدد من الدول، نظراً لمخاطر أمنية متزايدة تشمل النزاعات المسلحة، والاضطرابات السياسية، والتهديدات الإرهابية.

وشمل التحذير دولاً عدّة، من بينها: روسيا، أوكرانيا، أفغانستان، إيران، سوريا، لبنان، العراق، ليبيا، السودان، واليمن، حيث حذّرت الخارجية من أن الأوضاع في هذه الدول قد تشكّل خطراً على حياة وسلامة المواطنين الأميركيين.

وتندرج هذه الخطوة في إطار التحديث الدوري الذي تجريه الخارجية الأميركية لتصنيف وجهات السفر وفقاً لتقديراتها الأمنية، والذي غالباً ما يتأثر بتصاعد التوترات أو التدهور في الأوضاع الميدانية والسياسية في بعض المناطق حول العالم.