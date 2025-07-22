أعلن الحوثيون اليمنيون اليوم إنهم استهدفوا مطار بن غوريون في إسرائيل للمرة الثانية بعدما ضربت إسرائيل ميناء الحديدة ، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه اعترض الصاروخ، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع :"نفذت القوة الصاروخية في القواتِ المسلحةِ اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللُّد في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع فلسطين 2".

من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن صباح اليوم الثلاثاء غداة تنفيذه غارات جوية على ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران.

وقال الجيش في منشور على حسابه في تطبيق تلغرام إنّه "عقب دويّ صفارات الإنذار في مناطق عدّة في إسرائيل، تمّ اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان جماعة الحوثيين تنفيذ عملية عسكرية استهدفت خمسة مواقع داخل إسرائيل بخمس طائرات مسيرة.