أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال تجّار أسلحة في جنوب سوريا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "إكس": "خلال ساعات الليلة الماضية، أنهت قوات الفرقة 210 بالتعاون مع الوحدة 504 نشاطاً عسكرياً اعتقلت خلاله وأجرت تحقيقاً مع تجّار أسلحة عملوا في منطقة جنوب سوريا".

وأضاف: "تم اعتقال تجّار الأسلحة في أعقاب مؤشرات استخباراتية عن عدد من المشتبه بهم الذين نقلوا وسائل قتالية مختلفة"، متابعاً: "بالإضافة إلى ذلك، وخلال النشاط، صادرت القوات وسائل قتالية تمّ العثور عليها في المنطقة".

وأكد أدرعي أن "قوات الفرقة 210 تواصل متابعة التطورات في سوريا، وتبقى على جاهزية دفاعية وللتعامل مع مختلف السيناريوهات".