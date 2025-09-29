بتاريخ الاثنين 29!أيلول 2025، تقدّم كل من : اللواء الركن سهيل خوري (الرئيس السابق للاتحاد وعضو المجلس الأولمبي الآسيوي) وفرنسوا كنعان (رئيس الاتحاد)، وجورج عبود ومهند دبوسي وجورج فرنسيس ،بكتب استقالتهم من اللجنة الادارية للاتحاد اللبناني للفروسية.

وسجّلت الاستقالات لدى امين سر الاتحاد اللبناني للفروسية وأودعت نسخ عنها في مقر الاتحاد في الحازمية ومن ثم أبلغت وزارة الشباب والرياضة بالاستقالات.

وباستقالة خمسة أعضاء من أصل 9، تُعتبر اللجنة الادارية المنتخبة بتاريخ 31 كانون الثاني 2025 ساقطة حكما، على ان تجرى انتخابات للجنة ادارية جديدة خلال مهلة 30 يوما.