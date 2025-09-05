أعلنت وزارة الدفاع الأميركية إن طائرتين عسكريتين فنزويليتين حلّقتا فوق سفينة تابعة للبحرية الأميركية في المياه الدولية، محذّرة كراكاس من أيّ تصعيد إضافي بعد هذه "الخطوة الاستفزازية للغاية".



وقال البنتاغون في منشور على منصة إكس "ننصح بشدّة الكارتل الذي يدير فنزويلا بعدم القيام بأيّ محاولة أخرى لعرقلة أو ردع أو التدخّل في عمليات مكافحة المخدرات ومكافحة الإرهاب التي ينفّذها الجيش الأميركي".



وتتهم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بتزعّم كارتل للمخدّرات.



ونشرت واشنطن سفنا حربية في جنوب البحر الكاريبي في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا.



وأعلن ترامب أنّ القوات الأميركية هاجمت في البحر الكاريبي قاربا محمّلا بالمخدّرات أبحر من فنزويلا متّجها إلى الولايات المتّحدة، ما أسفر عن مقتل 11 "إرهابي مخدّرات".



وهذا الهجوم الذي لم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقّق من تفاصيله بشكل مستقلّ، يمثّل تصعيدا كبيرا من جانب الولايات المتحدة، التي اعتمدت لعقود على عمليات أمنية روتينية بدلا من استخدام القوة المميتة لمصادرة المخدرات.



وتتهم واشنطن الرئيس الفنزويلي بإدارة شبكة لتهريب المخدرات، وقد ضاعفت مؤخرا مكافأة وضعتها لإلقاء القبض عليه إلى 50 مليون دولار.