احتجزت السلطات التركية الناشط الإخواني المطلوب للسلطات المصرية ‏محمد عبد الحفيظ عبد الله، في مطار إسطنبول أثناء عودته من رحلة عمل، ‏وسط مخاوف من ترحيله إلى مصر، بحسب ما أوردت وسائل ‏إعلام. ‏

وأعلنت زوجته عبر منشور على "فايسبوك" أن السلطات أبلغته بعدم ‏السماح له بالدخول إلى الأراضي التركية، وجرى توقيفه بشكل مفاجئ ‏في المطار، وسط غياب أي توضيح رسمي من أنقرة حتى الآن.‏

ويُعد محمد عبد الحفيظ من أبرز المطلوبين للأجهزة الأمنية المصرية، بعد ‏صدور أحكام بالسجن المؤبد بحقه في عدد من القضايا الكبرى، أبرزها ‏محاولة استهداف الطائرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، واغتيال ‏المقدم ماجد عبد الرازق، إلى جانب قضايا تتعلق بالانتماء لحركة "حسم" ‏المسلحة، المصنفة كجناح عسكري لجماعة الإخوان المسلمين.‏

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت، الأحد، عن كشف مخطط ‏إرهابي خطير تقوده قيادات حركة "حسم" الهاربة في تركيا، بهدف تنفيذ ‏عمليات عدائية تستهدف منشآت أمنية واقتصادية في مصر.‏

وأكدت الوزارة أن عبد الحفيظ كان من بين العناصر الأساسية في هذا ‏المخطط، وأنه تلقى تدريبات عسكرية متقدمة في إحدى الدول الحدودية، ‏قبل أن يُكلّف بالتسلل مجدداً إلى مصر لتنفيذ عمليات تخريبية.‏

يأتي توقيف عبد الحفيظ وسط توترات إقليمية وتطورات في العلاقات بين ‏القاهرة وأنقرة، فيما لم تُصدر الحكومة التركية حتى الآن أي تعليق ‏رسمي بشأن مصيره أو احتمال تسليمه للسلطات المصرية.‏

والأحد، أكدت الداخلية المصرية أن قطاع الأمن الوطني، بالتنسيق مع ‏الجهات الأمنية، تمكّن من تحديد قيادات حركة حسم القائمين على ذلك ‏المخطط، وهم كل من:‏

‏- يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، أحد أبرز المؤسسين لحركة حسم، ‏والمشرف على هيكلها المسلح والعسكري.‏

محكوم عليه في العديد من القضايا بالإعدام في القضية رقم 261/7122 ‏‏/ 2016 جنايات قسم النزهة اغتيال النائب العام - بالسجن المؤبد في ‏القضية رقم 6607 / 2022 جنايات قسم الشروق / محاولة استهداف ‏عدد من الشخصيات الهامة - بالسجن المؤبد في القضية رقم 2022/120 ‏جنايات عسكرية شرق القاهرة / محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، ‏واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبد الرازق، الضابط بقسم شرطة النزهة.‏

‏- محمد رفيق إبراهيم مناع

محكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 64/ 2017 جنايات عسكرية ‏شمال القاهرة / محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة - السجن ‏المؤبد في القضية رقم 1390 2020 جنايات النزهة تزوير محررات ‏رسمية للعناصر الإخوانية الهاربة.‏

‏- علاء علي علي السماحي

محكوم عليه بالعديد من القضايا السجن المؤبد في القضية رقم 120 / ‏‏2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، ‏واغتيال الشهيد المقدم / ماجد عبد الرازق - السجن المؤبد في القضية ‏رقم 17350/ 2019 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر / استهداف ‏موكب مدير أمن الإسكندرية - السجن المؤبد في القضية رقم ‏‏2022/6607 جنايات قسم الشروق محاولة استهداف عدد من ‏الشخصيات الهامة).‏

‏- محمد عبدالحفيظ عبد الله عبدالحفيظ

محكوم عليه بالعديد من القضايا (السجن المؤبد في القضية رقم 64 / ‏‏2016 جنايات عسكرية شمال القاهرة / محاولة استهداف عدد من ‏الشخصيات الهامة - السجن المؤبد في القضية رقم 120 / 2022 جنايات ‏عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال المقدم ‏‏/ ماجد عبد الرازق).‏

‏- علي محمود محمد عبد الونيس

محكوم عليه بالعديد من القضايا السجن المؤبد في القضية رقم 120 / ‏‏2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة / محاولة استهداف الطائرة ‏الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم / ماجد عبد الرازق - السجن 15 عامًا ‏في القضية رقم 4459/ 2015 جنايات حلوان / كتائب حلوان - السجن ‏‏10 أعوام في القضية رقم 123 / 2018 جنايات عسكرية شرق القاهرة ‏محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة).‏

وأشارت الوزارة إلى رصد تسلل أحد عناصر الحركة الإرهابية، ويدعى ‏أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم / محكوم عليه بالعديد من القضايا ‏الإعدام في القضية 2018/479 جنايات مركز أبو كبير/ استهداف ‏مجموعة من الخفراء النظاميين بمحافظة الشرقية - المؤبد في القضية ‏رقم 3321/ 2016 جنايات مركز أبو كبير / اغتيال أمين شرطة علي ‏أمين، من قوة قطاع الأمن الوطني - السجن المؤبد في القضية رقم 120 ‏‏/ 2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف الطائرة ‏الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم / ماجد عبد الرازق).‏

وأكدت رصد تسلّله إلى البلاد بطريقة غير شرعية عبر الدروب ‏الصحراوية، واتخاذه من إحدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور وكرًا ‏لاختبائه؛ تمهيدًا لتنفيذ المخطط الإرهابي، بالإشتراك مع عنصر الحركة ‏الإرهابي إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر مطلوب ضبطه وإحضاره في ‏القضية رقم 1126 / 2025 محاولة استهداف عدد من الشخصيات ‏الهامة.‏