احتجزت السلطات التركية الناشط الإخواني المطلوب للسلطات المصرية محمد عبد الحفيظ عبد الله، في مطار إسطنبول أثناء عودته من رحلة عمل، وسط مخاوف من ترحيله إلى مصر، بحسب ما أوردت وسائل إعلام.
وأعلنت زوجته عبر منشور على "فايسبوك" أن السلطات أبلغته بعدم السماح له بالدخول إلى الأراضي التركية، وجرى توقيفه بشكل مفاجئ في المطار، وسط غياب أي توضيح رسمي من أنقرة حتى الآن.
ويُعد محمد عبد الحفيظ من أبرز المطلوبين للأجهزة الأمنية المصرية، بعد صدور أحكام بالسجن المؤبد بحقه في عدد من القضايا الكبرى، أبرزها محاولة استهداف الطائرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، واغتيال المقدم ماجد عبد الرازق، إلى جانب قضايا تتعلق بالانتماء لحركة "حسم" المسلحة، المصنفة كجناح عسكري لجماعة الإخوان المسلمين.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت، الأحد، عن كشف مخطط إرهابي خطير تقوده قيادات حركة "حسم" الهاربة في تركيا، بهدف تنفيذ عمليات عدائية تستهدف منشآت أمنية واقتصادية في مصر.
وأكدت الوزارة أن عبد الحفيظ كان من بين العناصر الأساسية في هذا المخطط، وأنه تلقى تدريبات عسكرية متقدمة في إحدى الدول الحدودية، قبل أن يُكلّف بالتسلل مجدداً إلى مصر لتنفيذ عمليات تخريبية.
يأتي توقيف عبد الحفيظ وسط توترات إقليمية وتطورات في العلاقات بين القاهرة وأنقرة، فيما لم تُصدر الحكومة التركية حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن مصيره أو احتمال تسليمه للسلطات المصرية.
والأحد، أكدت الداخلية المصرية أن قطاع الأمن الوطني، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، تمكّن من تحديد قيادات حركة حسم القائمين على ذلك المخطط، وهم كل من:
- يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، أحد أبرز المؤسسين لحركة حسم، والمشرف على هيكلها المسلح والعسكري.
محكوم عليه في العديد من القضايا بالإعدام في القضية رقم 261/7122 / 2016 جنايات قسم النزهة اغتيال النائب العام - بالسجن المؤبد في القضية رقم 6607 / 2022 جنايات قسم الشروق / محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة - بالسجن المؤبد في القضية رقم 2022/120 جنايات عسكرية شرق القاهرة / محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبد الرازق، الضابط بقسم شرطة النزهة.
- محمد رفيق إبراهيم مناع
محكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 64/ 2017 جنايات عسكرية شمال القاهرة / محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة - السجن المؤبد في القضية رقم 1390 2020 جنايات النزهة تزوير محررات رسمية للعناصر الإخوانية الهاربة.
- علاء علي علي السماحي
محكوم عليه بالعديد من القضايا السجن المؤبد في القضية رقم 120 / 2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم / ماجد عبد الرازق - السجن المؤبد في القضية رقم 17350/ 2019 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر / استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية - السجن المؤبد في القضية رقم 2022/6607 جنايات قسم الشروق محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة).
- محمد عبدالحفيظ عبد الله عبدالحفيظ
محكوم عليه بالعديد من القضايا (السجن المؤبد في القضية رقم 64 / 2016 جنايات عسكرية شمال القاهرة / محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة - السجن المؤبد في القضية رقم 120 / 2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال المقدم / ماجد عبد الرازق).
- علي محمود محمد عبد الونيس
محكوم عليه بالعديد من القضايا السجن المؤبد في القضية رقم 120 / 2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة / محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم / ماجد عبد الرازق - السجن 15 عامًا في القضية رقم 4459/ 2015 جنايات حلوان / كتائب حلوان - السجن 10 أعوام في القضية رقم 123 / 2018 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة).
وأشارت الوزارة إلى رصد تسلل أحد عناصر الحركة الإرهابية، ويدعى أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم / محكوم عليه بالعديد من القضايا الإعدام في القضية 2018/479 جنايات مركز أبو كبير/ استهداف مجموعة من الخفراء النظاميين بمحافظة الشرقية - المؤبد في القضية رقم 3321/ 2016 جنايات مركز أبو كبير / اغتيال أمين شرطة علي أمين، من قوة قطاع الأمن الوطني - السجن المؤبد في القضية رقم 120 / 2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم / ماجد عبد الرازق).
وأكدت رصد تسلّله إلى البلاد بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية، واتخاذه من إحدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور وكرًا لاختبائه؛ تمهيدًا لتنفيذ المخطط الإرهابي، بالإشتراك مع عنصر الحركة الإرهابي إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر مطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 1126 / 2025 محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة.