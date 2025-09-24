كشفت تقارير إعلامية إسبانية، يوم الأربعاء، أن عثمان ديمبلي، لاعب باريس سان جيرمان، لم يتخلَ أبدا عن تناول الموز وهو ما عزز من أدائه الرياضي، وقاده لاحقا إلى الفوز بجائزة الكرة الذهبية.

وفاز نجم باريس سان جيرمان بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم متفوقا على لامين يامال، موهبة برشلونة، وذلك خلال حفل الأفضل في العالم الذي أقامته مجلة "فرانس فوتبول" بأحد المسارح العريقة بالعاصمة باريس، يوم الاثنين.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن تغييرات اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في نظامه الغذائي كانت أحد الأسباب التي قادته إلى قمة كرة القدم وتحقيق الجائزة.

وأضافت في تقريرها عبر موقعها الإلكتروني: في الموسم الماضي وصل الدولي الفرنسي إلى قمة مستواه وهو ما ترجمه لاحقا بالفوز بجائزة الكرة الذهبية، جاء ذلك بفضل تأثير لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، والتغييرات في بعض العادات مثل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية وتناول الطعام الصحي، بعدما كان اللاعب معتادا على الوجبات السريعة، كما أنه لم يستبعد أبدا الموز من نظامه الغذائي، وهو ما اعترف به لـ "ماركا" قبل عامين.