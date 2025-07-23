قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، الأربعاء، إن سوريا ستوقع 44 اتفاقية مع المملكة العربية السعودية تُقدّر قيمتها بنحو 6 مليارات دولار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش منتدي الاستثمار السوري-السعودي الذي تستضيفه دمشق، بمشاركة وفد سعودي رفيع المستوى من رجال الأعمال، وفقا لـ"رويترز".

ووصل إلى العاصمة السورية دمشق، اليوم ، وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة وزير الاستثمار خالد بن عبد العزيز الفالح، وذلك في إطار المنتدى السعودي – السوري الذي جاء بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وبحسب وكالة الأنباء السورية، يضم الوفد أكثر من 130 رجل أعمال ومستثمرًا، ما يعكس حجم الاهتمام الرسمي والاقتصادي السعودي بتعزيز العلاقات مع سوريا.

ويهدف المنتدى إلى استكشاف فرص التعاون المشترك بين البلدين، وبحث إمكانيات توقيع اتفاقيات استراتيجية تسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز المصالح الاقتصادية المتبادلة بين الرياض ودمشق، في خطوة قد تشكل نقلة نوعية في مسار العلاقات الثنائية.

من جانبه، قال وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، في تصريحات لقناة "العربية"، إن السعودية تراهن على مستقبل سوريا من خلال رؤوس أموالها وشركاتها الكبرى، مؤكداً أن البيئة الاستثمارية في سوريا "جاذبة جداً"، وأن المملكة حريصة على أن تكون شريكاً فاعلاً في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية.

وأضاف الفالح أن شركات سعودية بدأت فعلياً في إنشاء مصانع داخل سوريا، وأنه سيتم يوم غد الإعلان عن عدد كبير من المشاريع الاستثمارية الجديدة، في خطوة تعكس التزام المملكة بدعم جهود الاستقرار الاقتصادي في سوريا.

وأشار إلى أن سوريا تمتلك ثروات بشرية وموارد طبيعية وموقعاً استراتيجياً مهماً، مؤكداً أن الحكومة السورية تعتمد بشكل متزايد على القطاع الخاص في عملية إعادة البناء، وهو ما يفتح فرصاً واسعة أمام المستثمرين السعوديين.

وشدد الفالح على أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحرص شخصياً على دعم سوريا في مسيرتها نحو البناء والازدهار. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية المملكة لتعزيز الاستقرار الإقليمي عبر التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة.