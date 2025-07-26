أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم السبت تقديم مساعدات طبية وإنسانية عاجلة للدروز في سوريا.

وقال، خلال لقائه زعيم الطائفة الدرزية موفق طريف: "ملتزمون تجاه إخواننا الدروز في إسرائيل وسنواصل العمل لحماية إخوانهم الدروز في سوريا".

ولفت إلى "أنّني التقيت جنوداً وضباط احتياط دروزاً يديرون خطاً ساخناً لجمع معلومات عن السويداء ومحيطها".

يأتي موقف كاتس الجديد بعد اللقاء الذي حصل في باريس بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين عقب الاشتباكات التي حصلت في مدينة السويداء.

وقد تدخّلت إسرائيل في هذه الأحداث إذ قصفت أهدافاً في سوريا لإدارة الرئيس السوري أحمد الشرع للضغط عليها للانسحاب من المدينة.

وقد أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مراراً أنّه سيواصل الدفاع عن دروز سوريا.