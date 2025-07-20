أكد وزير الداخلية السوري أنس خطاب، اليوم الأحد، أنّ قوى الأمن الداخلي نجحت في تهدئة الأوضاع بمحافظة السويداء، بعد انتشارها في المناطق الشمالية والغربية منها، مشيراً إلى أنّ وقف إطلاق النار داخل المدينة يمهّد لمرحلة تبادل الأسرى، ويمثّل خطوة أساسية في مسار إعادة الاستقرار التدريجي إلى المحافظة.

وأوضح خطاب أنّ انتشار القوى الأمنية يمثّل “صمّام أمان للاستقرار والتهدئة، وخطوة أولى نحو ضبط فوضى السلاح وترسيخ الأمن”، مؤكداً أن “البوصلة هي وقف إطلاق النار الكامل، بما يتيح للدولة مباشرة دورها الكامل في بسط النظام العام”.