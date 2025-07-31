بعد ساعات من فرض أميركا عقوبات جديدة عليها، جددت إيران اليوم الخميس إصرارها على التمسك بتخصيب اليورانيوم، مؤكدة قدرتها على ذلك، وهذا بحسب تصريح أدلى به وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لصحيفة "فاينانشيال تاميز".

وأوضح عراقجي بحسب الصحيفة أنه يتعين على الولايات المتحدة أن توافق على تعويض إيران عن الخسائر التي تكبدتها خلال حرب الشهر الماضي، في إطار تشديد طهران موقفها وفرضها لشروط جديدة من أجل استئناف المحادثات النووية مع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وكشف عراقجي، عن أن “المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، حاول إقناعي بإمكانية استئناف المفاوضات، لكن نحن بحاجة إلى إجراءات حقيقية لبناء الثقة من جانبهم”.

وأوضح عراجي أن “الإجراءات يجب أن تتضمن تعويضاً مالياً وضمانات بألا تتعرض إيران لهجمات مرة أخرى خلال المحادثات”.

وقال: “على أميركا التعويض قبل الدخول في محادثات نووية”.

وأضاف: “لن نصل لاتفاق ما دام تصر أميركا على منعنا من التخصيب. وإيران لا تزال تمتلك القدرة على تخصيب اليورانيوم”.