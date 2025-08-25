تسبب حريق غابات في تدمير عشرة مباني من بينها أربعة منازل بوسط ولاية أوريغون الأمريكية، بينما صدرت أوامر إخلاء لآلاف المنازل في الولاية وفي شمال كاليفورنيا يوم الاثنين.

وحتى مساء الأحد، نجت مئات المباني الأخرى في مقاطعة ديشوتس في ولاية أوريجون من حريق "فلات فاير"، حيث كافحت فرق الإطفاء حرائق الغابات في طقس جاف وحار هناك وفي كاليفورنيا.

هذا، وتم إصدار أوامر إخلاء لـ4 آلاف منزل من بينها ألف منزل صدرت لها أوامر إخلاء بشكل فوري، بسبب حريق "فلايت فاير" الذي تبلغ مساحته 29 ميلا مربعا (75 كيلومترا مربعا) في مقاطعتي ديشوتس وجيفرسون، وفقا لمكتب مدير إطفاء الولاية.

وقال قائد شرطة مقاطعة ديشوتس، تاي روبرت، في منشور على "فيسبوك": "نشعر بحزن عميق لخسارة المنازل والممتلكات الشخصية ونعرب عن تعاطفنا مع المتضررين".

وأضاف: "نشعر بالتشجيع أيضا لأنه قد تم حماية مئات المنازل بفضل جهود مكافحة الحرائق القوية والعمل الاستباقي لأصحاب المنازل لتقليل الوقود حول منازلهم".