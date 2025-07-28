وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نداء خاصا إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أجل وقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع.

وحضّ السيسي، في كلمة له، ترامب على بذل كل الجهود لإنهاء الحرب في غزة والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.

وقال موجّها الحديث لترامب: “أوجه نداء خاص لك، من فضلك ابذل كل الجهد لوقف الحرب وإدخال المساعدات. وأتصوّر أن الوقت قد حان لإنهاء هذه الحرب”.

وتابع السيسي “تقديري أن ترامب قادر على وقف الحرب وإدخال المساعدات وإنهاء المعاناة بقطاع غزة”. وأوضح السيسي أن مصر لا يمكن أن تقوم بدور سلبي تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

وقال إن “الدور المصري شريف ومخلص وأمين ولن يتغير وحريصون على إيجاد حلول لإنهاء الحرب”.

كما أضاف أن “قطاع غزة يحتاج من 600 إلى 700 شاحنة مساعدات في الأيام العادية”. وشدد السيسي على ضرورة إدخال أكبر حجم من المساعدات لأهالي غزة للتخفيف من حدة الأزمة بالقطاع، قائلا :”لدينا كمية ضخمة من شاحنات المساعدات المصرية مستعدة لدخول قطاع غزة”.

وتابع: “ليس هناك ما يعوق دخول المساعدات إلى قطاع غزة”، مؤكدا ضرورة أن يكون معبر رفح من الجانب الفلسطيني مفتوحا.