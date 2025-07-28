صرح المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد أن هناك بوادر إيجابية بشأن التوصل إلى اتفاق في قطاع غزة.

وقال هاني مرزوق لـ"العربية": "مستمرون في إدخال المساعدات إلى مناطق غزة".

فيما أضاف مرزوق أن "أميركا لم تفرض علينا أي شيء خلال هذه الحرب".



"خضنا مفاوضات شاقة"

من جانب آخر، اعتبر رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، الأحد، أن لا معنى لمفاوضات وقف إطلاق النار في ظل استمرار الحصار والتجويع.

وتابع الحية في كلمة مسجلة: "خضنا مفاوضات شاقة وقدمنا كل المرونة الممكنة".

كما أردف قائلاً: "توافقنا مع عرض الوسطاء خلال جولة المفاوضات الأخيرة وتفاجأنا بما حدث بعدها".

أكثر من 100 شاحنة مساعدات

إلى ذلك أفاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر أن إسرائيل خففت على ما يبدو بعض القيود المفروضة على الحركة في غزة الأحد وذلك بعد أن قررت "دعم توسيع نطاق المساعدات لمدة أسبوع"، وفق رويترز.

وأضاف فليتشر في بيان أن التقارير الأولية تشير إلى تجميع أكثر من 100 شاحنة محملة بالمساعدات من المعابر تمهيداً لنقلها إلى داخل قطاع غزة.

كما مضى قائلاً: "هذا تقدم، لكن هناك حاجة إلى كميات هائلة من المساعدات لدرء المجاعة والأزمة الصحية الكارثية".

أوضاع إنسانية صعبة

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه مفاوضات التهدئة غير المباشرة بين حماس وإسرائيل تعثراً وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في عدة مناطق من غزة، واتهامات متبادلة بين الجانبين بعدم الجدية في التفاوض.

ويعيش قطاع غزة منذ شهور أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود، مع استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على المعابر الرئيسية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معدلات المجاعة وسوء التغذية، حسب منظمات أممية.