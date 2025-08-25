أعلنت السلطات الأميركية مقتل الكوميدي ريجي كارول (52 عاماً)، إثر إصابته بأعيرة نارية في مدينة ساوثافن بولاية ميسيسيبي.

وأوضحت شرطة ساوثافن بأنها تلقت بلاغاً عن حادث إطلاق نار، يوم الأربعاء الماضي، فحضرت إلى مكان الحادث، حيث عثر الضباط عند وصولهم على ريجي كارول مصاباً بعدة أعيرة نارية. على الفور، بدأ عناصر الشرطة والمسعفون بتنفيذ إجراءات الإسعاف وإنقاذ الحياة، إلا أن كارول توفي متأثراً بجراحه، بحسب موقع "TMZ".

وأكدت الشرطة أن المشتبه به في الحادث قد جرى توقيفه، وُوجهت إليه تهمة القتل في واقعة إطلاق النار التي أودت بحياة كارول.

كان ريجي كارول معروفاً بأدائه في عروض "ستاند أب كوميدي" وجولاته في النوادي عبر مختلف أنحاء الولايات المتحدة. وقد نعاه العديد من زملائه في الوسط الفني، من بينهم الممثلة والكوميدية مونِيك، التي عبّرت عن حزنها الشديد، مشيرةً إلى الأوقات الجميلة التي جمعتهما خلال الجولات الفنية.