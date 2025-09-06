قال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، للشؤون الدولية إن "الدول الأوروبية تعرضت للإهانة منذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة".

وأضاف ولايتي في مقابلة مع وكالة "تسنيم": "لم يجرؤ أيٌّ منها (الدول الأوروبية) على مواجهة إجراءات ترامب، وبدؤوا بممارسات استفزازية ضد الدول المستقلة مثل إيران، بما في ذلك تحركاتهم في إطار تفعيل آلية الزناد".

وتابع: "طلب الأوروبيين تفعيل آلية الزناد في مجلس الأمن الدولي جاء في الحقيقة كرد فعل على تصرفات ترامب الانفرادية على الساحة الدولية ضدهم".

وفعّلت الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، قبل أيام، عملية لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وعلّق مسؤول إيراني كبير على الإعلان، بالقول لرويترز: "خطوة الدول الأوروبية الثلاث هي ضد الدبلوماسية وليست فرصة لها".

وآلية الزناد تعني إعادة جميع العقوبات الأممية على طهران دفعة واحدة.

والسبت، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه "لا ينبغي أن نصوّر العقوبات وكأنها نهاية العالم".

وأضاف: "ليست كل مشاكلنا خارجية أو ناجمة عن العقوبات، فبعضها جذوره داخلية، وهذا يتطلب شجاعة للاعتراف به".

المصدر: سكاي نيوز