أكد قائد وحدة الاستخبارات الإسرائيلية السابق حنان جيفن، أنّ اللقاءات بين سوريا و”إسرائيل” لا تحمل أهمية تُذكر، رغم ما يُحكى عن تقارب في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أنّ الرئيس السوري أحمد الشرع غير قادر على ضبط الأمن داخل بلاده.

وقال جيفن، في مقابلة مع برنامج “هذا المساء” على قناة “i24 News”، إنّ “اللقاءات في أذربيجان سطحية ومنفصلة تماماً عمّا يجري ميدانياً في سوريا، والوضع هناك سيئ للغاية”.

وأضاف: “النظام الجديد في سوريا لا يقوم بأي جهد للسيطرة على مفاصل الدولة، وهناك مشاكل عديدة على الشرع التعامل معها، من بينها ملف المقاتلين الأويغور والشيشانيين الذين قدموا معه، إضافة إلى الأزمات المتصاعدة في السويداء وغيرها”.

وتابع قائلاً: “هذه اللقاءات لا تعبّر سوى عن موقف سوري تقليدي يطالب إسرائيل بالانسحاب إلى خطوط 1974، وهذا أمر غير وارد، لأنّ المناطق الواقعة جنوب دمشق لا تخضع عملياً لسيطرة النظام السوري”.

واعتبر جيفن، الذي شغل سابقًا منصب قائد وحدة “8200” الاستخبارية، أنّ “إسرائيل، بعد 7 تشرين الأول 2023، لم تعد تثق بأي قوى خارجية، ولا ترى في الشرع جهة قادرة على ضبط الجنوب، لذلك تتولّى إدارة هذا الملف ميدانياً”.

وأشار إلى أنّ “الولايات المتحدة تحاول ترتيب الأمور، لكنها تدرك موقف تل أبيب، التي لن تنسحب طالما أنّ التهديدات قائمة، سواء من قوات إيرانية أو جماعات متطرّفة لا يسيطر عليها النظام السوري”.