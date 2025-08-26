برزت مخاوف صحية جديدة بشأن صحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، عندما شوهدت كدمة أخرى على يده اليمنى، وهذه المرة زرقاء داكنة كانت واضحة جدا، وذلك خلال لقائه في المكتب البيضاوي مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ.

فقد لاحظ الكثيرون كدمات على يدي ترامب، البالغ من العمر 79 عاما في الأشهر الأخيرة، والتي كانت تُخفيها أحيانًا مساحيق التجميل الثقيلة أو بوضع يده الأخرى فوق الكدمة.

وكان ترامب أصيب بكدمة مماثلة أثناء لعبه الغولف مع لاعب البيسبول السابق في الدوري الأميركي روجر كليمنس يوم الأحد، والذي ضمنه ترامب لاحقًا لدخول قاعة مشاهير البيسبول.