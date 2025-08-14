دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، جميع الفصائل الفلسطينية المسلحة إلى تسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية، مؤكداً أن الدولة الفلسطينية المنشودة يجب أن تقوم على "نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد"، ورافضاً فكرة إقامة دولة مسلحة. جاء ذلك خلال لقائه في رام الله نائب وزير خارجية اليابان البرلماني ماتسوموتو هيساشي.

وشدد عباس على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وبدء عملية الإعمار، وإجراء انتخابات عامة خلال عام واحد، إلى جانب تحقيق تهدئة شاملة في الضفة الغربية ووقف الاستيطان ومحاولات الضم، ووقف اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، وحماية الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية.

كما طالب بتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع لوقف "حرب التجويع"، والإفراج عن المحتجزين، وتمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها المدنية والأمنية كاملة في غزة.