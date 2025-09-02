أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قرار أمريكا رفض منح تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين لحضور الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة «غير مقبول».

ودعا ماكرون الولايات المتحدة الأمريكية للتراجع عن هذا القرار، مشيراً إلى أن أي هجوم إسرائيلي أو محاولة للضم أو لتهجير السكان ستُعيق الدفع نحو حل الدولتين.

وأكد الرئيس الفرنسي أن محاولات إسرائيل من خلال الهجمات أو الضم «لن تقف بوجه حركة الاعتراف بفلسطين».