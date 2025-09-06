أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إعادة تسمية وزارة الدفاع الأميركية إلى وزارة الحرب، مؤكدا أن هذا يعكس حالة الوضع في العالم.

وصرّح ترامب في البيت الأبيض أنه "ستكون لدينا وزارة حرب ووزير لوزارة الحرب". وقام بتوقيع مرسوم ينص على إعادة تسمية الهيئة خلال فترة رئاسته.



ووصف ترامب اسم وزارة الدفاع بأنه "ليبرالي"، بينما وزارة الحرب يعد "أكثر ملاءمة نظرا للوضع في العالم".

من جانبه، أشار وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إلى أنه منذ إعادة تسمية وزارة الحرب في عام 1947، لم تفز الولايات المتحدة بأي صراع كبير.

ويلزم القرار كل الوكالات بالاعتراف بالمسمى الجديد، واعتماده في الاتصالات الداخلية والخارجية. ورغم أن ترامب لمح مرارا إلى رغبته في العودة إلى اسم وزارة الحرب، فإن هذه الخطوة أثارت جدلا حول الأسباب ودوافعها، والأسس القانونية التي تستند إليها، وتداعياتها، وآثارها المحتملة.