سيكون لبنان ومؤتمر دعم جيشه على جدول محادثات وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الذي يصل الليلة إلى السعودية ويلتقي نظيره الأمير فيصل بن فرحان.

وأشارت معلومات "النهار" من مصادر ديبلوماسية فرنسية الى أن باريس لم تر بعد تطبيقاً لخطة الجيش التي أيّدتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح في أيدي الجيش، وأنه ينبغي تنفيذها، مع إدراك باريس أن لبنان يحتاج إلى إمكانيات، ولكن على لبنان ألا ينتظر تعبئة الأسرة الدولية وتنظيم مؤتمر للجيش لتنفيذ الخطة، وعلى اللبنانيين أن يظهروا تنفيذ الأمور التي التزموها.

ما يقلق باريس حالياً، بحسب المصادر، أن "حزب الله" لم يطوّر خياراته الاستراتيجية وما زال في منطق المواجهة وهذا موقف انتحاري. وهناك رهان كبير على مصداقية اللبنانيين، بحسب باريس، لأن هناك ضعفاً تاريخياً في هذا الجانب، ولم يعد هناك أحد مستعدّ للاستثمار في لبنان إن لم تتطوّر الأوضاع على نحو حاسم. ورصيد اللبنانيين في الخارج أصبح منخفضاً جداً وهذا يفرض اتخاذ قرارات قويّة وحاسمة.

وعن سبب عدم لقاء ماكرون الرئيس اللبناني جوزف عون في نيويورك أشارت معلومات "النهار" الى أنه كانت هنالك محاولات لعقد لقاء لكن برامج كل من الرئيسين لم تتح اللقاء.

رندة تقي الدين - النهار