المركزية- اغارت مسيّرة اسرائيلية على بيك أب في بلدة عيتا الشعب بعد الظهر متسببة بمقتل مصطفى حاريصي.

وأغارت مسيّرة بصاروخ على منطقة حرجية في اطراف بلدة بيت ليف ما ادى الى اشتعال حريق، قبل ان تطلق صاروخا ثانيا لمنع فرق الاطفاء من السيطرة على النيران.

وأطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص من تلة الحمامص باتجاه محيط رعاة الماشية في منطقة العمرة. ونفذ تفجيرين في محيط الموقع المستحدث في الاراضي اللبنانية في تلة الحمامص بالتزامن مع عملية توسعة وتحصين الموقع.

واطلق الجيش الاسرائيلي قذائف ضوئية في اجواء بساتين الوزاني لجهة اطراف الخيام بهدف اشعال الحرائق في المنطقة.

كما شنّت طائرات الجيش الإسرائيليّ سلسلة غارات على جنوب لبنان.

وأغارت الطائرات على بلدة أنصار، وعلى مرتفعات الريحان.

كذلك، استهدفت القوات الإسرائيلية المحموديّة والورديّة.

أدرعي: وأعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش هاجم مواقع عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان.

وقال أدرعي في منشور عبر "إكس": طائرات سلاح الجو أغارت بتوجيه من القيادة الشمالية على مواقع عسكرية ومنها مستودعات أسلحة ومنصة قذائف صاروخية لحزب الله في منطقة جنوب لبنان.

وأضاف: "وجود مثل هذه الوسائل القتالية في تلك المنطقة وأنشطة حزب الله هناك يشكلان خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

واشار الى أن الجيش هاجم في وقت سابق اليوم في منطقة عيتا الشعب وقضى على أحد عناصر حزب الله.

وقال: "سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة اي تهديد على دولة إسرائيل.

وألقى الجيش الإسرائيلي قنابل ضوئية في أجواء منطقة كروم المراح عند أطراف بلدة ميس الجبل.

وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي على علو متوسط في أجواء مدينة صور وبلدات القضاء.

وتوغلت قوة اسرائيلية حوالى الرابعة فجرا، داخل الأراضي اللبنانية في بلدة حولا، حيث اخترقت الحدود بمسافة تقدّر بنحو 800 متر. وخلال العملية، نفّذت تفجيراً ادى الى تدمير غرفة تستعمل للمواشي قبالة موقع العباد.

وحلّقت مسيّرتان معاديتان في أجواء مدينة النبطية، زبـدين، كفرجوز والجوار.