نفّذت قوات خاصة تابعة للتحالف الدولي، فجر الجمعة، عملية إنزال جوي دقيقة في حي البوغزال بمدينة الباب شرقي حلب، بالتنسيق مع وحدات مكافحة الإرهاب (YAT) التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، استهدفت خلية تابعة لتنظيم داعش،وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وجاءت العملية عقب فرض طوق أمني مشدد على المنطقة، وانتشار واسع للقوات على الأرض، تزامناً مع تحليق مكثّف لمروحيات التحالف في سماء المدينة.

ووفق مصادر ميدانية، دارت اشتباكات مباشرة مع أفراد الخلية، تخللتها رمايات بالقنابل على مواقعهم، ما أدى إلى مقتل أو اعتقال أربعة من عناصرها، بينهم "أمير" عراقي الجنسية. إلا أن الحصيلة الدقيقة للعملية ما زالت غير معلومة حتى اللحظة.

وذكرت المعلومات أن عناصر الخلية المستهدفة كانوا يضطلعون بأدوار تنسيقية مع خلايا نائمة في الشمال السوري.

وتُعد هذه العملية الأولى من نوعها خلال العام الجاري داخل مناطق سيطرة فصائل "الجيش الوطني" المدعومة من أنقرة، في مؤشر واضح على تطور نوعي في جغرافيا وتكتيك العمليات التي ينفذها التحالف الدولي ضد التنظيم في سوريا.