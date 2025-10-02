الجميع ينادي بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ولكن وفق أي قانون؟ وما هو مصير اقتراع المغتربين، وفي حال تمسَّك رئيس مجلس النواب نبيه بري بموقفه الذي يرفض فيه أن يقترع المغتربون في أماكن وجودهم، فمَن يتحمَّل أن يُسجَّل عليه حرمان المغتربين من أحد حقوقهم المقدسة، وهو المشاركة في الحياة السياسية اللبنانية؟

عون وتشديد على الانتخابات في موعدها

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أكد “ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أيار المقبل، وإنجاز كل الترتيبات المتصلة بها ضمن المهل القانونية”. موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله وزير الداخلية أحمد الحجار الذي أطلعه على “التحضيرات الجارية في مختلف وحدات وزارة الداخلية والبلديات لإجراء الانتخابات “.

سلام: لتأمين ظروف انتخابية آمنة وشفافة

أما موقف رئيس الحكومة نواف سلام فشدد على ثوابت الحكومة و”ثوابته الشخصية”، لناحية تأمين ظروف انتخابية آمنة وشفافة تتيح للبنانيين المشاركة بحرية، ولا سيما “لأهلنا في الجنوب، حيث لا يمكن أن يُعاقَب من فقدوا منازلهم وقراهم بحرمانهم من حق الاقتراع، كما تكريس مبدأ الكوتا بنسبة لا تقل عن 30 في المئة لكلا الجنسين في اللوائح، ضمانًا لتمثيل أكثر عدلًا لجميع مكونات المجتمع، مع تشجيع النساء ودعمهن للانخراط في العملية الانتخابية بجميع مستوياتها: إشرافًا، وتنظيمًا، وانتخابًا، وترشيحًا”.

منصة تسجيل المغتربين تنطلق اليوم

على خط الاستعدادات، تطلق وزارة الخارجية والمغتربين اليوم المنصة الخاصة بتسجيل المغتربين في الخارج، على أن يبدأ التسجيل اعتباراً من صباح اليوم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة مع بث الشروحات اللازمة للمستندات المطلوبة.

جلسة الخميس المقبل

حكومياً، جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستكون يوم الخميس المقبل في بعبدا برئاسة عون، وتتضمن حتى الساعة أربعة عشر بندًا ويمكن أن يرتفع عدد البنود وفق الأمور الملحة، وستبحث خلالها قضية صخرة الروشة، ويراد من هذه الجلسة إظهار التضامن الوزاري وعدم تفكك السلطة إذ إن أي خلاف وزاري سيؤثر على صورة لبنان الذي يتحدث مع المجتمع الغربي والعربي والدولي، ومن المرتقب أيضًا في جلسة الخميس المقبل أن يعرض التقرير الشهري للجيش بشأن حصرية السلاح.

وبحسب معلومات “نداء الوطن” لم يحصل حتى هذه اللحظة تواصل مباشر بين الرئيس جوزاف عون و”حزب الله” خصوصًا بعد واقعة الروشة، وكان مقررًا أن يزور رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بعبدا قبل سفر الرئيس عون إلى نيويورك، ويأتي هذا اللقاء في إطار الحوار الذي يقوده عون من أجل حصر السلاح حيث لا يزال الرئيس يصر على أن العام 2025 هو عام حصر السلاح بيد الشرعية، في حين يقتصر التواصل الحالي بطريقة غير مباشرة عبر وسطاء ومستشارين.

سلام: العلاقة مع عون تتجه نحو الحلحلة

كما علمت “نداء الوطن” أن الرئيس نواف سلام أبلغ النواب الذين التقاهم أن العلاقة مع الرئيس عون تتجه نحو الحلحلة ولا يريد إحداث خلل في السلطة التنفيذية، فيما العلاقة مع “حزب الله” مقطوعة بعد الخلل بالتزام الترخيص، والتواصل يقتصر فقط مع الرئيس بري، وأشار سلام للنواب إلى أنه يتواصل مع القادة الأمنيين ولا يرغب في إحداث فجوة أمنية لكنه ماض في منطق المحاسبة ولا تراجع وهذا ما سيحصل لأنه لا يوجد أحد فوق القانون. وشدد سلام على التزامه دولة القانون وتطبيقه وتطبيق ما التزمته الحكومة في جلستي 5 و7 آب أي الاستمرار بحصر السلاح بيد الدولة، وهذا أمر لا تراجع عنه.

سلام وأمام وفدٍ من أهالي بيروت، شرح خلفيات صدور تعميم شدد فيه على وجوب الالتزام بالقوانين الناظمة لاستخدام الأملاك العامة والمعالم الوطنية، لا سيما إضاءة صخرة الروشة بصورة الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصر الله، وأكد أن “هذا التعميم جاء لدرء الفتنة وحماية السلم الأهلي في وسط شحن يسود البلد”.

وذكّر بأن البلد مرّ بقطوع أصعب من قضية صخرة الروشة، لا سيما تسكير طريق المطار حيث تدخلت الأجهزة الأمنية وعملت على فتحه أكثر من مرة، وكذلك الأمر مع الظهور المسلح بمناسبة إحياء عاشوراء وأيضًا تدخلت القوى الأمنية وأوقفت المسلحين، مشددًا على أن زمن الظهور المسلح انتهى.

المصدر: نداء الوطن