أعلن التلفزيون السوري الرسمي عن بدء خروج عدد من العائلات التي كانت محتجزة داخل مناطق التوتر في محافظة السويداء.

وإستقبل قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء العميد أحمد الدالاتي، وقائد الأمن الداخلي في محافظة درعا العميد شاهر عمران عوائل البدو الذين كانوا محتجزين في مدينة السويداء، حيث تم إجلاء هذه العوائل وسط انتشار ميداني واسع لقوى الأمن الداخلي، التي عملت على تأمين المنطقة وضمان سلامة المدنيين، بحسب "سانا".

وأعلن الدالاتي في تصريح لـ "سانا"، أن "بعد جهود حثيثة بذلتها وزارة الداخلية، تمّ التوصّل إلى اتفاق يقضي بإخراج جميع المدنيين الراغبين في مغادرة محافظة السويداء بسبب الظروف الراهنة، إلى حين تأمينهم وضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم".

وقال: "نؤكد التزامنا الكامل تأمين خروج جميع الراغبين في مغادرة محافظة السويداء، وسنوفّر إمكانية الدخول إليها للراغبين بذلك، وذلك في إطار جهودنا المتواصلة لترسيخ الاستقرار وإعادة الأمان إلى المحافظة".

أضاف: "فرضنا طوقاً أمنياً في محيط السويداء لتأمينها وإيقاف الأعمال القتالية فيها، للحفاظ على المسار الذي سيؤدي إلى المصالحة والاستقرار في المحافظة".