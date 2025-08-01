تصدّرت في الساعات الأخيرة مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قيل إنّها في مناطق درزية بريف دمشق.

والصور التي نشرها المتحدث الدولي باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني، على حسابه في منصة "إكس"، تُظهر لقاء أدرعي بعدد من المشايخ الدروز، وقال إنّها التُقطت خلال "زيارة أدرعي لمجتمعات درزية في سوريا، وقد حظيَ بالترحيب".

وأضاف: "عندما تمنع إسرائيل مجزرة بحق أقلية من المدنيين الأبرياء، لا تسمع شيئاً... وعندما تدافع إسرائيل عن نفسها في حرب بدأتها جماعة إرهابية، لا تسمع إلّا اتهامات باطلة بالإبادة الجماعية".



وتناقل رواد مواقع التواصل صور أدرعي على نطاق واسع، والتي قيل إنّها لجولة تفقدية أجراها أدرعي في القرى الدرزية الواقعة بين جبل الشيخ وريف دمشق، للاطلاع على ما أطلق عليه "مشاريع مدنية" يُنفّذها الجيش الإسرائيلي لمساعدة الدروز.

من جهته، صرّح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس، قائلاً: "على خلفية الاعتداءات الأخيرة التي تعرض لها الدروز في السويداء بسوريا والوضع الإنساني الخطير في المنطقة، أوعزت إلى موظفي وزارة الخارجية اليوم، بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة".



أضاف: "تشمل رزمة المساعدات الحالية، بقيمة 2 مليون شيكل، طروداً غذائية، معدات طبية، معدات الإسعافات الأولية وأدوية، وهي مخصصة للمناطق التي تضررت مباشرة من الاعتداءات العنيفة".



كما لفت ساعر إلى أنّ "هذه هي رزمة المساعدات الثانية التي ترسلها وزارة الخارجية بقيادتي للدروز في سوريا، بعد رزمة المساعدات التي تم إرسالها في شهر آذار الماضي".