تعرض سائح إسرائيلي يُدعى سْتاف بن شوشان لهجوم من قبل شخص سوري على أحد شواطئ أثينا اليونانية، أسفر عن إصابة خطيرة في أذن السائح بعد أن قام المهاجم بعضّها وتمزيق جزء منها بأسنانه.

ووفقا لما أورده الإعلام الإسرائيلي، وقعت الحادثة على شاطئ "بوليفار" قرب العاصمة اليونانية أثينا، عندما اقترب رجل – تبين لاحقا أنه مهاجر سوري – من بن شوشان وزوجته وزوجين إسرائيليين آخرين، وبدأ بتصويرهم مطلقا هتافات منها: "تحيا حماس"، و"حرروا فلسطين"، و"تسقط إسرائيل".

بحسب رواية السائح، قام المهاجم لاحقا برمي الرمل باتجاههم، ما دفعه إلى دفع المهاجم بعيدا، قبل أن يتدخل الأمن ويُبعده عن الموقع.

إلا أن الأخير عاد بعد نحو ساعة، محاولًا الاعتداء على زوجة بن شوشان، وعندما تدخل للدفاع عنها، قام المهاجم بعضّ أذنه وتمزيق جزء منها، ما تطلّب نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت إحرنوت".

تم اعتقال المهاجم من قبل الشرطة اليونانية، لكن المفارقة أن المهاجم نفسه تقدم بشكوى ضد السائح الإسرائيلي، اتهمه فيها بإطلاق "تصريحات عنصرية"، ما أدى إلى احتجاز الطرفين مؤقتا، قبل نقل بن شوشان للعلاج في أحد مستشفيات أثينا.

وأفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية بأنها على تواصل مع السلطات المحلية ومع السائح المصاب، وأكدت أن الحادثة تتابَع عن كثب من قبل السفارة الإسرائيلية في أثينا.

وأضافت: "ننظر إلى الحادثة بخطورة بالغة، ونتوقع ردا صارما وسريعا من السلطات اليونانية، حيث لا مكان للتساهل مع اعتداءات ذات طابع عنصري أو معادٍ لإسرائيل".

ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة من التوترات ضد السياح الإسرائيليين في اليونان خلال الأيام الماضية، من بينها اعتداء على مجموعة شبان إسرائيليين في جزيرة رودس، واحتجاجات ضد سفينة سياحية إسرائيلية منعتها من الرسو في جزيرة سيروس.