كرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، موقفه من وجوب توسيع المستوطنات الإسرائيلية.

وقال سموتريتش في تصريحات، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدعم توسيع الاستيطان وفرض السيادة على الضفة الغربية.



كما أشار إلى أن الإدارة الأميركية تدعم الخطوات الإسرائيلية في الضفة بشكل كامل.

إلى ذلك، اعتبر أن على إسرائيل "أن تعيد الاستيطان في غزة"، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية لن تخرج من المناطق التي احتلتها في القطاع.

وجدد القول إن "دعم إقامة دولة فلسطينية انتحار لإسرائيل"، وفق تعبيره.

أتت تلك التصريحات بعدما أعلن سموتريتش عن إقرار بناء 3401 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة E1 الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم.

"غير شرعي"

في المقابل، أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن "مشاريع الاستيطان الجديدة التي أعلن عنها في المنطقة E1، واستمرار حرب الإبادة في غزة، وتصاعد إرهاب المستوطنين لن يحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

كما أكد أبو ردينة أن "القانون الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، أكد أن الاستيطان في الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة جميعه غير شرعي".

ومنذ تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر 2023، تصاعدت اعتداءات المستوطنين المسلحين بأغلبهم على المدنيين الفلسطينيين العزل.



كما نفذت القوات الإسرائيلية اقتحامات لأغلب مخيمات اللاجئين في الضفة، بحجة وجود عناصر مسلحة أو منتمين لحماس.