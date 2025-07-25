أثار السفير الإسرائيلي لدى الإمارات يوسي شيلي جدلًا واسعًا بعد ظهوره في حانة بدبي وهو يقوم بتصرفات وُصفت “بغير اللائقة، ولا تتماشى مع السلوك المتوقع من دبلوماسي رفيع المستوى.”

وبحسب ما نقلته مصادر مطّلعة، فقد أمضى شيلي وقتًا في الحانة برفقة مجموعة من الإسرائيليين والإسرائيليات، في مشهد أثار انتقادات حادّة واعتُبر مساسًا بالقيم الأخلاقية والسلوكية.

وكانت القناة 11 الإسرائيلية قد أشارت إلى وجود توتر بين السفير والسلطات الإماراتية، فيما أفادت القناة 12 بأن الحرس الأمنيين الإماراتيين المكلّفين بحماية شيلي وثّقوا الحادثة وأبلغوا بها رؤساءهم والجهات الأمنية الإسرائيلية.