أعلنت شركة "سبايس اكس" المملوكة لإيلون ماسك إلغاء رحلة تجريبية لصاروخ "ستارشيب" العملاق كانت مقررة الأحد الماضي، مشيرة إلى حاجتها لبعض الوقت للتحقق من بعض المشاكل.



ودفع هذا الإلغاء ببعض المراقبين إلى التشكيك بقدرة أكبر مركبة إطلاق وأقواها في العالم على نقل رواد فضاء إلى القمر أو تحقيق أحلام ماسك باستعمار المريخ.



وكان من المقرر أن تجري عملية الإطلاق عند الساعة 18,30 بالتوقيت المحلي (23,30 بتوقيت غرينتش) من قاعدة الشركة الأميركية في تكساس جنوب الولايات المتحدة.

وهدفت الرحلة الجديدة لـ"ستارشيب" إلى إجراء سلسلة تجارب على الطبقة العليا من الصاروخ، أي المركبة، قبل أن تهبط في المحيط الهندي.



ومع ذلك، قبل نحو 15 دقيقة من الإقلاع، أعلنت "سبايس إكس" إلغاء العملية، وقالت على منصة اكس "تم إلغاء الرحلة العاشرة لمركبة ستارشيب اليوم لاتاحة الوقت لحل مشكلة في الأنظمة الأرضية"، من دون إعطاء تفاصيل أكثر.



المصدر: فرانس برس