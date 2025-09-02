أفادت مصادر أفغانية لوكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء بأن رجال الإنقاذ سيحاولون الوصول إلى القرى المعزولة في منطقة كونار بشرق البلاد، مركز الزلزال الذي أسفر عن مقتل أكثر من 800 شخص وإصابة ما يزيد عن 2800 آخرين.
وقال إحسان الله إحسان مسؤول إدارة الكوارث في إقليم كونار إنه جرى تنفيذ عمليات إنقاذ في أربع قرى بالإقليم أمس الاثنين بعد الزلزال، وإن الجهود ستركز الآن على الوصول إلى مناطق جبلية أكثر بعدا.
وأضاف "لا يمكننا التنبؤ بدقة بعدد الجثث التي لا تزال تحت الأنقاض. نسعى جاهدين لإتمام هذه العمليات في أقرب وقت ممكن والبدء بتوزيع المساعدات على العائلات المتضررة".
وتعرّضت أفغانستان لأحد أسوأ الزلازل في تاريخها قرب منتصف الليل بالتوقيت المحلي أمس الاثنين وبلغت قوته ست درجات. وأسفر الزلزال عن مقتل 812 شخصا في إقليمي كونار وننكرهار بشرق البلاد.
وقوّضت التضاريس الجبلية والطقس العاصف جهود رجال الإنقاذ للوصول إلى المناطق النائية على طول الحدود الباكستانية حيث تسبّب الزلزال في تدمير المنازل المبنية من الطوب اللبن.
وكان مسؤولون محليون وهيئة المسح الجيولوجي الأميركي أفادوا مساء الأحد بأن مركز الزلزال الذي ضرب على عمق ضحل نسبيا بلغ ثمانية كيلومترات، يقع على مسافة 27 كيلومترا شرق مدينة جلال آباد في ولاية ننغرهار المحاذية لولاية كونار حيث سجّل العدد الأكبر من الضحايا الى الآن.
اهتزت الأرض حوالى منتصف الليل، وشعر بها مئات الآلاف من الأشخاص من كابول إلى إسلام آباد في باكستان، على بعد مئات الكيلومترات.
وفي منطقة نورغال التي تعتبر من أكثر المناطق تضررا في كونار، أصيب السكان بالرعب.
وتتعرّض أفغانستان بشكل متكرر للزلازل، خصوصا في سلسلة جبال هندوكوش، قرب تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية التي تمثل 15 في المئة من الطاقة الزلزالية في العالم.
منذ العام 1900، شهد شمال شرق البلاد 12 زلزالا بقوة تجاوزت سبع درجات، وفقا لبريان بابتي عالم الزلازل في هيئة المسح الجيولوجي البريطانية.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان عن "حزنها العميق جراء الزلزال المدمّر"، مؤكدة أن "فرقنا موجودة ميدانيا لتقديم مساعدات عاجلة".
وقالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة لوكالة "فرانس برس" إنّ الوصول إلى بعض القرى الأكثر تضرّرا من الزلزال لا يزال غير ممكن بسبب انقطاع الطرقات.