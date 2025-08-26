أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو بحث مع عدد من نظرائه الأوروبيين أمس الاثنين الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وذكر متحدث باسم الوزارة في بيان أن روبيو أجرى محادثات مع نظيريه البريطاني ديفيد لامي والأوكراني أندري سيبيها ووزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس وآخرين.

وقال سيبيها إن أوكرانيا ممتنة لروبيو على جهوده وللرئيس الأميركي دونالد ترامب على “قيادته لصنع السلام”. وأضاف أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا أساسية.

وكتب على منصة إكس: “أكدت على موقف أوكرانيا بأن الضمانات الأمنية يجب أن تكون قوية وملزمة قانونيًا وفعالة. وينبغي أن تكون متعددة الأبعاد، بما في ذلك المستويات العسكرية والدبلوماسية والقانونية وغيرها”.

وأشار إلى أننا “جميعًا على قناعة بأن الجيش الأوكراني هو المستوى الأساسي لأي ضمانات من هذا القبيل، وبالتالي فإن تعزيزه إلى أقصى حد هو أولويتنا القصوى”.